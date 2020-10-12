Украинские депутаты осудили обстрел Гянджи

Сопредседатели украинско-азербайджанской рабочей группы по межпарламентским связям Валерий Колюх и Владимир Крейденко направили в Милли Меджлис письмо, в котором выразили глубокое беспокойство в связи с событиями в Гяндже и нарушением гуманитарного режима прекращения огня.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса, украинские депутаты, подчеркнув, что гражданское население не является стороной в боевых действиях, решительно осудили в письме нарушение международного гуманитарного права со стороны Армении.

Украинские парламентарии отметили неприемлемость дальнейшей эскалации конфликта, которая может привести к новым жертвам среди гражданского населения, и, выразив поддержку территориальной целостности Азербайджана, подчеркнули, что поддерживают мирное урегулирование конфликта.