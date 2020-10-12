Миноборонпром Азербайджана рассказал партнерам о преступлениях армян

Министерство оборонной промышленности Азербайджана довело до сведения своих коллег в Турции, Пакистане, Израиле, Иордании, Корее, Иране, Грузии, Казахстане, Сербии, Польше, Болгарии, Чехии, Украине, России, США, Узбекистане, Австрии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Руанде, Индии, Великобритании, Италии, Латвии, ЮАР, Испании, Китае и еще 90 компаний в ряде стран, с которыми сотрудничает, подробную информацию о последних провокациях Армении, сообщили haqqin.az в министерстве.

Было отмечено, что армянские оккупанты, используя различные виды вооружений, организовывают террористические атаки против гражданского населения Азербайджана и подвергают обстрелу города Тертер, Мингячевир, Агджабеди, Бейлаган, Гянджу, а также ряд поселков и сел. В результате этого с 27 сентября по сей день погибли 42 и ранены 206 мирных жителей. Разрушен или поврежден 241 гражданский объект, 1479 жилых домов и 66 многоэтажных зданий.

Азербайджанская армия решительно пресекает атаки армян и дает достойный ответ врагу на поле боя. В ходе боев враг понес большие потери и вынужден был отступить.