Миру была продемонстрирована ракета-монстр на одиннадцатиосном транспортере. Специалисты утверждают, что это может быть самая большая в мире межконтинентальная баллистическая ракета нешахтного базирования. Сомнений нет в том, что в зоне ее поражения территория Соединенных Штатов.

Еще в новогоднем обращении лидер страны заявил, что КНДР разрабатывает систему вооружений, которая соответствует всем стандартам развитых стран. Важно было понять, не блефовал ли или не преувеличивал ли Ким Чен Ын свои достижения.

Ким Чен Ын обещал удивить свой народ новыми достижениями в области ракетно-ядерного вооружения, и он сделал это во время парада 10 октября, посвященного 75-летию основания Трудовой партии Кореи. Удивились не только северные корейцы. Военные эксперты Запада теперь увлеченно обсуждают, что же они увидели на кадрах, которые показало государственное телевидение самой закрытой страны мира.

В 2017 году Северная Корея уже дважды провела испытания ракеты «Хвасонг-14», ее дальность около 10 тысяч километров позволяет поражать цели в Западной Европе и на значительной части США. Она оснащена одной боеголовкой. Тогда же испытали «Хвасонг-15», также с одной боеголовкой, ее дальность в 13 тысяч километров накрывает полностью территорию США. Продемонстрированная на параде двухступенчатая жидкотопливная ракета превышает «Хвасонг-15» и по длине, и по диаметру. Но поскольку вопрос дистанции решен, очевидно, идет работа над созданием ракетного вооружения с разделяющимися боеголовками, это и было бы то самое соответствие уровню вооружений ведущих ядерных стран.

Эксперты также отметили, что северные корейцы расширили и усовершенствовали свою базу ракетных транспортеров. Раньше подсчет ударных возможностей КНДР был прост. В 2010 году им удалось завезти из Китая шесть тяжелых грузовиков, которые усовершенствовали и переоснастили, превратив в передвижные пусковые установки. Выходило, то Северная Корея может выстрелить 12 ракет: шесть первым залпом и еще шесть вторым с тех же установок, пока не прилетит ответный удар. Сейчас же на параде было больше шести транспортеров, и те, что были показаны, имеют более совершенный вид.

А еще знающие люди увидели среди боевой техники ту самую «Хвасонг-15» с максимальной дальностью в 13 тысяч километров, а также ракету «Пуккыксон-4А», которую можно запускать с подводных лодок.

Весь этот арсенал, который на показ выкатил Ким Чен Ын, наглядно свидетельствует о двух вещах. Во-первых, лидер Северной Кореи не терял времени зря, пока Дональд Трамп наслаждался их якобы доверительными отношениями, и его страна стала значительно опасней, чем была в 2016 году. Во-вторых, даже режим сверхжестких санкций не смог предотвратить переоснащения и совершенствования ракетно-ядерного вооружения КНДР, что было бы невозможно без нелегального импорта материалов и компонентов. Возможности мира по ядерному сдерживанию, таким образом, оказываются весьма скромными, что не может не пугать. Других желающих обзавестись ядерным аргументом на планете хватает, что ничуть не делает ее безопасней.