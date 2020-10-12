Рамин Гулузаде рассказал послу Узбекистана о военных провокациях Армении

Министр Рамин Гулузаде поздравил Бахрома Ашрафханова с началом его дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов.

Состоялась встреча между министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамином Гулузаде и чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в нашей стране Бахромом Ашрафхановым. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

В ходе встречи Рамин Гулузаде проинформировал посла о недавних военных провокациях Армении против нашей страны и контрнаступательных операциях, проводимых Азербайджаном на своей территории. Он сказал, что в результате ракетных обстрелов армянскими вооруженными силами Агдамского, Агджебединского, Тертерского, Геранбойского и Бардинского районов Азербайджана, а также городов Гянджа и Мингячевир с 27 сентября по сей день убиты 42 мирных жителя, 206 гражданских лиц ранены, повреждены 1 786 гражданских объектов, в том числе почтовая и коммуникационная инфраструктура.

Министр подчеркнул, что, несмотря на достигнутую в Москве 10 октября договоренность между сторонами о прекращении огня по гуманитарным соображениям, менее чем через 24 часа из армянского города Варденис по второму по величине городу Азербайджана – Гяндже была выпущена баллистическая ракета. В результате ее попадания в жилой дом погибли 10 мирных жителей и 34 были ранены.

Рамин Гулузаде поблагодарил посла Бахрома Ашрафханова за поддержку Узбекистана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Министр также отметил, что международное сообщество должно решительно осудить Армению за осуществляемые ею террористические акты и призвать ее воздержаться от такой деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в области автомобильного, морского и воздушного транспорта, транзитных грузоперевозок и инноваций.