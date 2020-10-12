Нефти пообещали рост цен выше $70

Базовый сценарий предполагает, что пандемию коронавируса человечество победит в 2021 году, и в том же году глобальная экономика полностью вернется на свои привычные рельсы, пишет в своей статье Газета.ру.

При таком раскладе в ближайшие 20 лет нефть точно не упадет ниже отметки в $50, а к 2025-му подорожает до $71. К 2040-му при таком же сценарии нефтяные котировки и вовсе подскочат до $85.

Однако если победить коронавирус в следующем году не получится, а мировые экономики не найдут способ быстро восстановиться в условиях продолжающейся эпидемии, нефть все равно будет расти в цене, но гораздо медленнее – до $59 к 2025-му и до $72 к 2040-му.

Есть и прогноз, в котором предполагается, что человечество решит ускорить отказ от черного золота в пользу более экологичных источников энергии и побыстрее достичь целей Парижского соглашения по климату. Тогда, уверены в МЭА, к 2025 году баррель подорожает до $57, а к 2040-му снизится до $53.

В докладе также отмечается, что мировой кризис может привести к тому, что более 100 миллионов человек в мире лишатся доступа к электроэнергии.