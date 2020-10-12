Важность нынешних дебатов обусловлена минимум двумя обстоятельствами. Во-первых, за три с лишним недели до выборов Дональд Трамп сильно отстает от своего оппонента. Его собственное неудачное выступление на дебатах с Байденом и подхваченный коронавирус заметно просадили его и без того невысокий рейтинг. Тут бы в самый раз для республиканцев, чтобы Майкл Пенс совершил невозможное и разгромил бы с ошеломительным результатом Камалу Харрис, ведь других шансов и времени развернуть кампанию в свою пользу уже почти не остается.

В среду, 7 октября, прошли дебаты между кандидатами на пост вице-президента от Республиканской и Демократической партий. Обычно это мероприятие в президентской гонке считается довольно второстепенным, но не в этот раз.

Второе важное обстоятельство – возраст основных кандидатов. И Трамп, и Байден весьма немолодые люди. В этом случае существует повышенная вероятность, что вице-президенту придется возглавить страну в силу чрезвычайных обстоятельств: потери президентом дееспособности или даже смерти. Даже если не случится ничего из ряда вон выходящего, очевидно, что в случае победы Трампа Пенс становится главным претендентом от Республиканской партии в 2024 году, как и Камала Харрис, если нынче выиграет Байден. Тем самым дебаты превращались в смотрины потенциальных будущих президентов.

В отличие от президентских дебатов 29 сентября, которые усилиями Трампа превратились в некрасивую перепалку, Пенс и Харрис в целом не позволяли себе переходить границы приличий, и видимость интеллектуальной дискуссии была соблюдена. Оба кандидата не прыгнули выше своей головы, но демократке это и не требовалось, ее лидер уверенно ведет гонку, Пенс же и не попытался превзойти себя, а тем самым не воспользовался шансом спасти Дональда Трампа от надвигающегося поражения.

Стороны обменивались ударами, которые наносились уже не раз и были хорошо известны: обвинения администрации в том, что она провалила борьбу с коронавирусом, претензии к демократам, что они опять введут налоги, отмененные Трампом, и так далее. Но поскольку весь свод претензий и ответов на них не был чем-то новым, то по итогам дебатов больше обсуждалась муха, которая долго сидела на седой голове Майкла Пенса во время его выступления. Спустя несколько часов после дебатов Джо Байден потроллил Пенса, разместив в твиттере фотографию с мухобойкой: «Внесите 5 долларов, чтобы помочь этой кампании взлететь». То, что на первый взгляд звучит как призыв вносить пожертвования в фонд его кампании, содержит игру слов и читается как «Внесите 5 долларов, чтобы помочь мухе». В общем, демократы уже позволяют себе издеваться над своими соперниками, ощущая, что дела у них идут прекрасным образом.

В личном «президентском» зачете Камала Харрис тоже выглядела предпочтительней. Впервые в американской истории цветная женщина принимала участие в дебатах на финальной стадии президентских выборов, и она ничуть не испортила этот исторический момент. Майкл Пенс же был маловыразителен и порой откровенно скучен. Если Трамп потерпит поражение, а все к этому идет, вице-президент навряд ли займет место неформального лидера партии и претендента-фаворита в 2024 году.

Впереди предстояло еще два тура дебатов, в которых должны были принять участие основные фигуры – Трамп и Байден. Намеченные на 15 и 22 октября, они должны были пройти в виртуальном режиме из-за коронавирусных предосторожностей. Трамп заявил, что отказывается принимать в них участие. С учетом того, что первые, очные дебаты обернулись падением его и без того недостаточно высокого рейтинга, решение, может, и не самое нерациональное. Но где президенту брать ресурс для победы, совершенно непонятно.