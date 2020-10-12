Кипр отменяет программу «золотых паспортов»
Власти Кипра с 1 ноября 2020 года отменяют программу представления гражданства в обмен на инвестиции - так называемых «золотых паспортов». Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны, пишет Deutsche Welle.
Как пояснил президент Кипра Никос Анастасиадис, предложение отменить выдачу «золотых паспортов» было «продиктовано неустранимыми недостатками программы, а также злоупотреблением ее условиями».
Иностранец мог получить гражданство Кипра, инвестировав в экономику этой страны 2,5 млн евро. В Европейском Союзе Кипр неоднократно критиковали за недостаточную проверку происхождения денег соискателей «золотых паспортов».