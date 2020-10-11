20 сентября аль-Буран провел переговоры в ОАЭ с американской делегацией, которая склоняла его к такому решению. ОАЭ и Бахрейн уже установили полноценные отношения с Израилем, и американцы стремятся расширить ряды арабских государств, готовых перейти к новому этапу отношений с прежним врагом. The New York Times разузнала, что Судану была предложена финансовая помощь объемом в 800 миллионов долларов, если тот согласится. Пока руководство Судана торгуется, оценивая такой шаг в 3-4 миллиарда. Кроме того, не все исламские авторитеты в стране довольны налаживанием отношений с Израилем.

Однако нельзя сказать, что у Судана есть большой выбор. В субботу правительство подписало большой мирный договор с сепаратистскими группировками, война с которыми длилась многие десятилетия и привела к расколу страны и огромным жертвам. Характерно, что соглашение будет подписано в Джубе, столице Южного Судана, бывшей части большого Судана, получившей независимость в 2011 году после тяжелой войны, длившейся с 1983 года. Новых потерь территорий в Хартуме не хотят.

На мир пошли Суданский революционный фронт, в который вошли вооруженные группировки, представляющие неарабское население страны. После отделения Южного Судана, богатого нефтью, усилилась борьба за скудные ресурсы, в которой этническим меньшинствам противостояли силы, поддерживаемые государственным руководством. При этом проводилась политика насильственной мусульманизации, которая лишь вызывала новое яростное сопротивление. Но в апреле 2019 года был свергнут правитель Судана Омар аль-Башир, и в Судане началась нормализация общественной жизни, которой занимается переходное руководство. США сняли со страны экономические санкции и всячески способствуют стабилизации ситуации. И новый мир – тоже результат этих усилий. Он стал возможен после того, как переходное правительство приняло декларацию о свободе вероисповедания.

Однако целый ряд разумных мер, предусмотренных договором правительства и вчерашних мятежников, требует больших финансовых ресурсов. В частности, речь идет о компенсациях жертвам, восстановлении имущественных прав, трудоустройстве тысяч вчерашних солдат, организации условий для возвращения миллионов беженцев. Таких средств у Хартума нет, и взять их можно только у богатых спонсоров мирного процесса. То есть у Соединенных Штатов и тех же арабских стран, присоединившихся к процессу нормализации отношений с Израилем. Этот несложный анализ позволяет заключить, что Судан недолго будет думать над поступившим предложением. А цену своему согласию может и набить, этого исключать нельзя.