Эскалация карабах ского конфликта оставили в тени важнейшие события мировой политики. На прошлой неделе на 92 году жизни после долгой борьбы с болезнями скончался Шейх Сабах аль-Ахмед аль-Сабах. Он руководил Кувейтом полтора десятка лет, а до этого полвека – международной политикой этого небольшого государства. Его считали старейшиной арабской политики . Теперь самым пожилым лидером в регионе стал 84-летний король Сауд, глава Саудовского королевства.

Шейх Сабах возглавил Кувейт в 2006 году, после того как парламент снял с его предшественника шейха Саада аль-Абдуллаха властные полномочия из-за его состояния здоровья буквально через девять дней после объявления его эмиром. Но и в предыдущие годы, когда эмиром был шейх Джабер аль-Ахмад аль-Джабер аль-Салах, шейх Сабах возглавлял правительство и являлся фактическим правителем.

Но самый выдающийся опыт шейх Сабах приобрел в качестве министра иностранных дел с 1963 года по 2003 год, в период исторического преобразования региона и собственной страны в одно из самых богатых государств мира благодаря разработке нефтяных запасов. На этой же позиции он пережил войну в Персидском заливе, которая началась, как все помнят, с вторжения Ирака в Кувейт. Соответственно, шейх встречался со всеми мировыми лидерами за последние шестьдесят лет.

Несмотря на военный опыт или, наоборот, благодаря ему, шейх Сабах считался в регионе выдающимся миротворцем. Кувейт не раз становился местом переговоров и конференций, на которых страны Персидского залива искали пути разрешения своих противоречий, прежде всего между Саудовской Аравией и Катаром.

Сильно немолодой человек, шейх Сабах давно испытывал проблемы со здоровьем. В 2000 году ему имплантировали кардиостимулятор, в 2002 году удалили аппендикс, в 2007 году была проведена операция на мочевом тракте. Летом прошлого года по необъявленным причинам эмир был госпитализирован, а в июле этого в Соединенных Штатах, куда главу Кувейта доставили на американском военном самолете, ему была проведена некая операция. Но пределы долголетия есть и у железных людей.

В те периоды, когда эмир Сабах из-за проблем со здоровьем не мог руководить страной, вся полнота власти переходила в руки наследного принца 83-летнего шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха, также десятки лет находящегося в руководстве Кувейта. В частности, шейх Наваф стоял во главе военного ведомства и министерства внутренних дел. По всей видимости, именно он и унаследует верховную власть после смерти своего сводного брата.

Механизмы передачи власти в Кувейте отлажены, род Сабахов управляет этой территорией последние 260 лет, так что какие-то сюрпризы в связи со сменой правителя не ожидаются.