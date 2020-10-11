Как минимум 7 миллионов человек погибли от голода на планете с начала 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли, передает Reuters.

По его словам, голод в некоторых регионах мира протекал на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, что существенно обострило масштабы трагедии.

Эксперты программы полагают, что для борьбы с голодом в данных условиях потребуется не менее $6,8 млрд, отметил руководитель ВПП.

Ранее Бисли заявил, что пандемия коронавируса приведет к голоду «библейских масштабов» и может перечеркнуть все усилия международных организаций по борьбе с ним в предыдущие годы.