Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом".

Согласно этому изменению, приостанавливается въезд-выезд в город Сабирабад, села Джавад, Тюркеди, Галагаин и Кюркенди Сабирабадского района, город Шеки и село Киш.

Исключение составляют лишь оперативные транспортные средства и транспортные средства специального назначения, а также автомобили, перевозящие грузы. Постановление вступает в силу с 00:00 14 октября 2020 года.

Отметим, что особый карантинный режим в Азербайджане действует до 06:00 2 ноября.