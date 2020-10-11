LAWASIA узнала об армянской агрессии

LAWASIA – ассоциация судей, адвокатов и юридических организаций, охватывающая Американский, Европейский, Азиатский, Африканский и Австралийский континенты, работающая над интересами и проблемами юридической профессии. В организацию входят правовые объединения, представляющие более 40 юрисдикций.

Выступивший на ежегодном заседании Совета LAWASIA, проходившей в видеорежиме, председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров поблагодарил президента LAWASIA за приглашение на заседание организации со столь высокой международной репутацией. Он отметил, что представляемая им организация придает большое значение международным отношениям, является членом многих влиятельных организаций, подчеркнув, что членство в LAWASIA Азербайджана, расположенного на перекрестке Европы и Азии, будет особенно значимым.

Председатель Коллегии проинформировал участников об оккупационной и агрессивной политике Армении в отношении Азербайджана, конфликте последних дней на передовой, в том числе об обстреле армянскими террористами гражданского населения Азербайджана, в результате которого среди мирного населения есть убитые и раненые.

Анар Багиров, отметив грубейшее нарушение Арменией положений Женевской конвенции 1949 года и другие нормы международного гуманитарного права, довел до внимания участников мероприятия желаемость осуждения членами LAWASIA политики террора, проводимой военно-политическим руководством Армении.

Затем Анар Багиров проинформировал участников о Коллегии адвокатов Азербайджана и проделанной ею за последние несколько лет работе по развитию адвокатской деятельности. Он отметил, что его организация будет очень удовлетворена своим членством в рядах LAWASIA, обладающей высоким авторитетом среди юристов, бизнесменов и правительств как в самом регионе, так и за его пределами и защищающей интересы юридической профессии.

На встрече был обсужден вопрос членства в организации и было принято решение принять Коллегию адвокатов Азербайджана в ряды LAWASIA.