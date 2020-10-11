Брэд Парскаль является специалистом по предвыборной кампании в интернете, и он внес немалый вклад в победу Дональда Трампа в 2016 году. Но в июле его убрали с общего руководства новой кампании, которая явно стала пробуксовывать, и оставили за ним снова лишь интернет-направление. И вот в минувшее воскресенье Парскаль забаррикадировался у себя в доме в городе Форт Лодердейл, вооружился и угрожал покончить с собой. На всякий пожарный на место прибыло штурмовое полицейское подразделение SWAT, но мужчину удалось уговорить сдаться, и сейчас он находится под надзором специалистов по душевнобольным.

Чуть больше месяца остается до выборов, а у президента Трампа очередные серьезные неприятности. Журналисты раздобыли информацию о его реальном финансовом состоянии и уплате налогов, и это предельно скандальная информация. А член избирательного штаба Трампа, еще недавно руководивший его избирательной кампанией, попал в психушку после угрозы самоубийства.

Место руководителя избирательной кампании Трампа становится просто каким-то проклятым. Из тех, кто занимал эту позицию, двое, Пол Манафорт и Стив Бэннон, находятся за решеткой, один по приговору суда за мошенничество, второй в ожидании приговора. Теперь к ним прибавился поехавший головой Брэд Парскаль.

Впору поехать головой и Биллу Степьену, который сейчас возглавляет кампанию Трампа. Времени до дня выборов осталось совсем мало, в ряде штатов уже началось голосование по почте, а действующий президент все еще сильно отстает от своего конкурента, и это отставание гораздо более серьезное, чем было в это же время в 2016 году в его противостоянии с Хиллари Клинтон. Но вместо того, чтобы наращивать обороты, команде Трампа приходится нести кадровые потери и отбиваться от скандалов. Последний, пожалуй, самый сокрушительный.

Газета New York Times раздобыла налоговые документы Дональда Трампа за два десятка последних лет. Из них следует, что человек, который называет себя сверхуспешным бизнесменом и миллиардером, за десять из последних пятнадцати лет вообще не платил подоходный налог, а в 2016 и 2017 годах сумма его налоговых выплат составила по 750 долларов, что соответствует годовому доходу в 7 500 долларов. Это стало возможным, поскольку в налоговых отчетах указывалась тотальная убыточность бизнеса знаменитой империи Трампа. По сути, прибыль приносила лишь его передача, которую он вел на канале NBC, остальные бизнесы были глубоко убыточны. Пользуясь своей раскрученностью, Дональд Трамп брал большие займы, из которых частично покрывал долги, и брал новые. Сейчас общая сумма его долгов оценивается в 421 миллион долларов.

Тут выходит одно из двух: либо Трамп никакой не сверхуспешный бизнесмен, как он любит себя представлять, и не миллиардер, либо его коммерческая организация занимается налоговым мошенничеством в огромных размерах. Впрочем, не исключено и то, и другое одновременно.

Разумеется, он сам уже заявил, что опубликованные данные являются ложью, но другого способа их опровергнуть, чем обнародовать свои финансовые документы, нет. За все время президентства и кандидатства Дональд Трамп этого не делал.

Уверенно утверждать, что новый скандал похоронит шансы президента на переизбрание, сложно, поскольку его сторонники абсолютно не чувствительны к любой негативной информации о своем кумире. Но для остатков колеблющихся избирателей это серьезное основание не голосовать за Трампа. В США не любят большие кошельки, которые благодаря армии нанятых юристов не платят налоги.