ВТО разрешила Евросоюзу ввести пошлины на американские товары
Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила Евросоюзу ввести пошлины на товары американского экспорта общей стоимостью до $3,99 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Штатами авиастроительного концерна Boeing Co.
Еврокомиссия приветствовала сегодняшнее решение ВТО, однако заявила, что не будет спешить им воспользоваться.
«Дополнительные пошлины не служат экономическим интересам ни одной из сторон, особенно когда все мы пытаемся восстановиться от последствия пандемии COVID-19,— цитирует Коммерсант главу управления ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса.— Я уже контактировал с моим американским коллегой, специальным представителем Робертом Лайтхайзером и надеюсь, что теперь США откажутся от наложенных в прошлом году тарифов на товары из ЕС. Это даст позитивный стимул нашим отношениям как в политической, так и экономической сферах и поможет нам найти общий язык. ЕС продолжит усердно работать именно для достижения такого результата. Но если этого все же не случится, мы будем вынуждены реализовать наше право и ввести ответные тарифы».