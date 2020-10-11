Президент УЕФА о войне в Нагорном Карабахе

Президент УЕФА Александр Чеферин высказал свое мнение относительно войны в Нагорном Карабах е и ответил на вопрос о вероятности переноса из Баку игр чемпионата Европы, который планируется провести летом следующего года.

«Если честно, мы все еще наблюдаем за этим конфликтом, - цитирует Чеферина немецкий телеканал ARD. – Это началось несколько недель назад, так что для нас это тоже в новинку. Мы особо не вдавались в подробности. Мы спортивная организация, а не политическая. Поэтому мы не хотим ввязываться в политическую борьбу. Но это печальный вопрос, и я надеюсь, что он скоро разрешится мирным путем.

Может ли УЕФА изменить место проведения игр в данном конкретном случае? Я не говорю об этом случае, но теоретически мы можем провести Евро и в 12 странах, и в 11-ти, и в 10-ти, и в 3-х и даже в одной. Мы можем делать то, что захотим. Проблема в том, что мы уже много поработали над этим турниром, все готово. Если мы сейчас станем что-то менять, это потребует огромных усилий».

Напомним, в Баку должны пройти четыре матча Евро-2020 (из-за пандемии чемпионат перенесен на следующий год, но название осталось прежним). На Бакинском Олимпийском стадионе должны состояться следующие матчи:

12 июня, 17:00 – Уэльс – Швейцария;

16 июня, 20:00 – Турция – Уэльс;

20 июня, 20:00 – Швейцария – Турция;

3 июля, 20:00 – четвертьфинал.