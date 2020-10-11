Новый подъем короны: вирус свалил даже Роналду актуальный комментарий
Несмотря на все меры предосторожности, с которыми оберегают мировых звезд, накануне игры португальской сборной со шведами сообщил о позитивном тесте на коронавирус Криштиану Роналду, один из лучших игроков современности, португалец, выступающий сейчас за туринский «Ювентус». У спортсмена-миллиардера наверняка найдутся возможности, чтобы справиться с инфекцией наиболее эффективным способом, как справился с Covid-19 президент Трамп. Людям попроще это сделать намного сложнее.
Численность заболевших или перенесших заболевание в мире приблизилась к 39 миллионам, умерло больше миллиона человек, и пока конца пандемии не видно и близко, никаких признаков спада. Наоборот, налицо все признаки нового подъема.
Франция сообщает о том, что число пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, впервые с конца мая превысило полторы тысячи человек. К концу следующей недели ожидается, что в Париже будут использованы 90% больничных возможностей. Любой дальнейший рост заболеваемости повлечет катастрофические последствия, медицинская система просто перестанет справляться.
В Нидерландах невиданный дневной прирост: новых 7400 случаев. В Британии 17 234 подтвержденных случаев в сутки и 143 умерших, такого тут не было с июня.
Второй день подряд ставит печальные рекорды Иран: в минувший понедельник умерло 272 человека, выявлено 4 206 новых случаев в стуки, такого тоже еще не было, по крайней мере, в официальных сообщениях.
Россия также сообщает о цифрах, которых раньше не было: 244 смерти за последние сутки и 14 тысяч новых инфицированных.
Даже Южная Корея, где заслуженно гордились тем, что не допустили массового распространения коронавируса, обнаружила скачок заболеваний - втрое за последнюю неделю. Правда, в абсолютных цифрах это не так впечатляет: 102 случая.
Хотя с болезнью научились лучше справляться, чем это было весной, наработаны соответствующие лечебные протоколы, но, во-первых, они доступны далеко не во всех странах, бедные не могут себе позволить то, что доступно богатым. Во-вторых, выявляются новые особенности вируса, которые заставляют с еще большей осторожностью говорить о скорой победе над ним.
Так, в США выявлен научно достоверный случай повторного заболевания Covid-19: 25-летний житель Невады умудрился заболеть два раза с интервалом в шесть недель. Всего в мире насчитывается уже пять подтвержденных случаев повторного заболевания, сколько их всего на самом деле не знает никто. Это означает, что, в принципе, никто не может быть застрахован от повторного инфицирования, и тут перед болезнью равны и Криштиану Роналду, и Дональд Трамп, уже устремившийся наверстывать упущенное в избирательной кампании и готовый выступать в многолюдных аудиториях.
А японские ученые из Медицинского университета Киото изучили, сколько держатся на различных поверхностях образцы коронавируса. На коже человека – в среднем около девяти часов. Для сравнения, вирус гриппа пропадает за час-два. На пластиковой или металлической поверхности коронавирус выживает два-три дня запросто, но были зафиксированы случаи, когда срок достигал и 28 дней.
Борьба с этой заразой оказалась куда тяжелее и трагичнее, чем казалось вначале. И главные испытания, кажется, впереди.