Несмотря на все меры предосторожности, с которыми оберегают мировых звезд, накануне игры португальской сборной со шведами сообщил о позитивном тесте на коронавирус Криштиану Роналду, один из лучших игроков современности, португалец, выступающий сейчас за туринский «Ювентус». У спортсмена-миллиардера наверняка найдутся возможности, чтобы справиться с инфекцией наиболее эффективным способом, как справился с Covid-19 президент Трамп. Людям попроще это сделать намного сложнее.

Численность заболевших или перенесших заболевание в мире приблизилась к 39 миллионам, умерло больше миллиона человек, и пока конца пандемии не видно и близко, никаких признаков спада. Наоборот, налицо все признаки нового подъема.

Франция сообщает о том, что число пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, впервые с конца мая превысило полторы тысячи человек. К концу следующей недели ожидается, что в Париже будут использованы 90% больничных возможностей. Любой дальнейший рост заболеваемости повлечет катастрофические последствия, медицинская система просто перестанет справляться.

В Нидерландах невиданный дневной прирост: новых 7400 случаев. В Британии 17 234 подтвержденных случаев в сутки и 143 умерших, такого тут не было с июня.

Второй день подряд ставит печальные рекорды Иран: в минувший понедельник умерло 272 человека, выявлено 4 206 новых случаев в стуки, такого тоже еще не было, по крайней мере, в официальных сообщениях.

Россия также сообщает о цифрах, которых раньше не было: 244 смерти за последние сутки и 14 тысяч новых инфицированных.

Даже Южная Корея, где заслуженно гордились тем, что не допустили массового распространения коронавируса, обнаружила скачок заболеваний - втрое за последнюю неделю. Правда, в абсолютных цифрах это не так впечатляет: 102 случая.