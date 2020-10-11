У коронавируса нашли новые необычные осложнения

Переболевшие коронавирусом пациенты сообщили о странных последствиях болезни, среди прочего названы такие симптомы как "туман в голове" и проблемы с мыслительными функциями, передает The Guardian.

«Я не могу работать более одного-двух часов в день, и даже простой поход за покупками может стать проблемой…иногда все, что я могу делать – это лежать в постели», – поделилась переболевшая COVID-19 австралийка, добавив, что испытывает трудности с речью, приготовлением еды и составлением электронных писем.

Бывший президент Американской академии клинической нейропсихологии Уилфред Ван Горп заявил, что «туман в голове» действительно встречается у заразившихся коронавирусом. Он также отметил, что у некоторых пациентов могут появиться такие осложнения, как мигрень, непереносимость громкого шума и снижение контроля над эмоциями.

«Их жалобы очень похожи на жалобы пациентов, перенесших сотрясение мозга», — цитирует врача британское издание.

Консультант из Института неврологии Калифорнийского университета Майкл Занди считает, что подобные осложнения могут быть вызваны воспалительными процессами в организме или нехваткой кислорода, поступающего в мозг. Прм этом пока сложно определить, сколько времени может длиться подобное осложнение.