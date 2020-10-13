Ведущие азербайджанские гимнастки и их тренеры посетили Гянджу, пострадавшую от ракетного удара, нанесенного Арменией в ночь с 10 на 11 октября. Количество погибших в результате бомбардировки по мирному населению достигло уже 10 человек, очень много раненых.

В Гянджу с целью поддержать пострадавших отправились будущие участницы Олимпиады в Токио – Зохра Агамирова и групповая команда по художественной гимнастике, а также тренерский состав во главе с главным тренером сборной Марианой Василевой.

Сборная Азербайджана навестила семьи с детьми, пострадавшие от ракетного удара, оказала им моральную поддержку и преподнесла подарки. Также гимнастки встретились с гянджинскими девочками, занимающимися художественной гимнастикой, призвав их не падать духом. Команда посетила и место происшествия, возложив цветы в память о погибших.