Чавушоглу позвонил Джейхуну Байрамову

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции - Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу состоялся телефонный разговор, в ходе которого министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

Министры иностранных дел проинформировали друг друга о проделанной за прошедший период работе и других вопросах.

Ранее глава МИД Турции заявил, что международное сообщество должно призвать к прекращению огня в Карабахе, а также к выводу ВС Армении с оккупированных азербайджанских земель. В противном случае призывы к прекращению огня не будут искренними. Чавушоглу подтвердил, что Турция поддерживает Азербайджан, подчеркнув, что Анкара будет поддерживать Азербайджан как на поле боя, так и в дипломатии.