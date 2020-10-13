Bloomberg: азербайджанский газ идет в Европу

По новому газопроводу потекут 8 миллиардов кубометров газа в год в Италию и 1 миллиард кубометров в Грецию и Болгарию.

Британская нефтегазовая компания BP с партнерами завершила строительство нового крупного газопровода из Азербайджана в Южную Европу. 878-километровый Трансадриатический газопровод (TAP) практически завершен — спустя четыре с половиной года после начала строительства участка, сообщили разработчики проекта во вторник. Сейчас партнеры готовятся к коммерческому запуску и предлагают новые мощности покупателям. Об этом пишет в своей статье в Bloomberg Ванесса Дезем.

Трансадриатический газопровод начинается близ деревни Кипи в районе Эврос на греко-турецкой границе, где он соединяется с Трансанатолийским трубопроводом. Он проходит через Северную Грецию, пересекает Албанию и Адриатическое море, выходит на берег в Южной Италии и подключается к итальянской газовой сети.

Окончание строительства — важная веха для Европейского союза, говорится в статье. Газопровод будет наполняться азербайджанским газом из Каспийского моря и пройдет через Турцию в Италию — и пользуется поддержкой этих стран.

За Трансадриатическим газопроводом последует ряд других проектов, в том числе Baltic Pipe («Балтийская труба») для норвежского газа из Норвегии в Польшу и новые терминалы СПГ на Европейском побережье.

Партнерами по Трансадриатическому газопроводу стали BP, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), главный оператор трубопроводов Италии Snam SpA, бельгийская компания Fluxys и испанская Enagas SA.

По словам аналитика Bloomberg Intelligence Эльчина Мамедова, эффект от новых поставок на рынок станет полностью понятен, когда газопровод выйдет на полную мощность. Обычно на это уходит около полугода с момента запуска, но сейчас это может занять больше времени, поскольку избыток газа на европейском рынке несколько ограничит спрос на азербайджанский газ, отмечает автор статьи.

По мнению старшего газового трейдера голландской энергетической компании Eneco Ахмеда Хаммудана, эффект от новых поставок из Азербайджана в Южную Европу будет «разительным».