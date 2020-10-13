В Британии призвали ввести строгий локдаун

Для предотвращения распространения коронавируса лидер британской оппозиции сэр Кир Стармер призвал правительство страны ввести национальный локдаун продолжительностью от двух до трех недель.

«Сейчас ясны три вещи: что у правительства нет надежного плана по замедлению распространения инфекции, что оно утратило контроль над вирусом, и что оно больше не следует научным рекомендациям», – передает РИА Новости его слова.

Стармер отметил, что локдаун необходим, чтобы остановить распространение вируса: «Нельзя откладывать это и приходить в парламент каждые несколько недель и объявлять о новых мерах».

Согласно предложению Стармера, новый локдаун должен быть таким же строгим, как первый: непродовольственные магазины, рестораны и пабы должны закрыться, встречаться различным семьям без необходимости должно быть запрещено, всем, кто может работать из дома, должно быть предписано это делать.

Ранее премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что началась вторая волна коронавирусной инфекции, в Англии могут быть приняты самые жесткие ограничительные меры.