МВФ предупреждает: пандемия нанесет непоправимый ущерб уровню жизни людей

«Постоянный спад производства означает более серьезный удар по уровню жизни, чем ожидалось в начале пандемии. И наряду с максимальным за последние два десятилетия скачком бедности, будет расти неравенство», — говорится в докладе о перспективах развития мировой экономики, опубликованном на сайте МВФ, сообщает Forbes.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, нанесет непоправимый ущерб уровню жизни людей во всем мире, и странам для преодоления экономического ущерба, возможно, придется пойти на повышение налогов на богатых и компании, предупреждает Международный валютный фонд (МВФ).

Восстановление от кризиса окажется «длинным, неровным и неопределенным», отметила, представляя доклад, главный экономист МВФ Гита Гопинат.

Пандемия оставит серьезные шрамы на мировой экономике в виде потери рабочих мест и банкротств, а целые сектора экономики окажутся нежизнеспособными, предупреждает МВФ.

Необходимость приспособиться к меньшему количеству поездок и большему количеству банкротств приведет к значительному спаду производства даже после ослабления пандемии, а страны, сильно зависящие от туризма и сырьевых товаров, вероятно окажутся в наиболее сложном положении.

Глобальный экономический рост в этом году будет отрицательным (минус 4,4%) и станет худшим со времен Великой депрессии 1930-х годов. По прогнозу фонда, мировой ВВП на душу населения упадет в 2020 году на 5,6%.

После спада в 2020 году, по прогнозу МВФ, мировая экономика начнет восстанавливаться и в 2021 году вырастет на 4%. Но будет отмечаться более низкий рост производства, чем ожидалось до пандемии. В целом долгосрочный удар по странам с развитой экономикой составит 3,5% от их национального дохода, по странам с формирующейся рыночной экономикой — 5,5%.

МВФ предупредил, что для преодоления последствий кризиса правительствам может потребоваться рассмотреть вопрос о прогрессивном налоге для богатых людей и тех, кто относительно мало пострадал от кризиса. Речь идет о возможном повышении налоговых ставок на лиц с более высокими доходами и на элитную недвижимость. Кроме того, могут оказаться необходимыми перемены в корпоративном налогообложении, при которых компании платили бы налоги, соразмерные их рентабельности.