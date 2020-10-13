Экс-полузащитник мадридского «Реала» в своем твиттере, где у него 25 миллионов подписчиков, привел цитату Мустафы Кемаля Ататюрка о том, что «горе Азербайджана – наше горе, радость Азербайджана – наша радость», а также добавил: «Одна нация, два государства».

Наряду с этим, Озил разместил текст на английском, в котором говорится следующее: «Для меня важно, чтобы каждый человек в мире знал тот факт, что Нагорный Карабах официально является международно признанной территорией Азербайджана. Однако эти земли незаконно оккупированы. В марте 2008 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Азербайджана и требующую вывода армянских войск из Нагорного Карабаха. Поэтому я просто призываю, чтобы каждый поддерживал и признавал решения Генассамблеи ООН.

Я разделяю чувства многих, в том числе и ООН, которая «серьезно обеспокоена тем, что вооруженный конфликт в нагорно-карабахском регионе Азербайджана и вокруг него продолжает угрожать международному миру и безопасности».

Давайте достигнем мира и будем работать ради справедливого будущего без насилия. Каждая смерть с обеих сторон – потеря для всех».