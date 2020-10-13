Мехрибан Алиева: Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата! видео
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.
В публикации говорится: "Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата! Пусть Всевышний бережет каждого из них в этой священной борьбе за Родину! Карабах - это Азербайджан!"
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Uca Tanrı Vətən naminə bu müqəddəs mübarizədə onlara yar olsun! Qarabağ Azərbaycandır! Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата! Пусть Всевышний бережет каждого из них в этой священной борьбе за Родину! Карабах - это Азербайджан! #QarabağAzərbaycandır #КарабахэтоАзербайджан #KarabakhisAzerbaijan #stoparmenianaggression