Минобороны: Ереван пытается прикрыть неудачи армянской армии

"Представитель военного ведомства Армении вынужден ежедневно выступать перед прессой с сообщениями, не соответствующими действительности, и ложными статистическими данными о потерях". Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

"Цель его - прикрыть неудачи вооруженных сил Армении, понесших тяжелые потери на передовой и покинувших наши населенные пункты, успокоить свой народ и в то же время этими провокационными сообщениями отвлечь внимание мировой общественности", - отмечается в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство Азербайджана еще раз заявляет, что "в отличие от Армении, азербайджанская армия строго соблюдает режим гуманитарного прекращения огня".