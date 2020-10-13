МИД Франции: Париж должен придерживаться нейтралитета в карабахском конфликте

Франция должна сохранять нейтралитет по отношению к конфликту в Нагорном Карабах е, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в нижней палате парламента - Национальном собрании, сообщает агентство Anadolu.

«Согласно мандату, который ОБСЕ предоставила нам, а также России и США в 1994 году, Франция обязана сохранять нейтралитет», - заявил Ле Дриан, отвечая на призывы депутатов «занять сторону Армении» в нагорно-карабахском конфликте.

Фрацузский министр пояснил, что Париж утратит статус легитимного посредника, если будет поддерживать в конфликте одну из сторон.

Отметив, что Париж поддерживает «тесные двусторонние отношения» с Арменией, Ле Дриан добавил, что у Франции «также давние отношения с Азербайджаном».