Анкара и Вашингтон обсудили Карабах

Ситуация в Нагорном Карабах е, агрессия Армении против Азербайджана были обсуждены в понедельник в ходе телефонного разговора пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына и советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление пресс-службы Администрации главы турецкого государства.

В ходе беседы была выражена поддержка соглашению о гуманитарном прекращении огня, достигнутому между Азербайджаном и Арменией.

Турецкая сторона подчеркнула, что окончательное урегулирование конфликта может быть достигнуто лишь при условии вывода подразделений ВС Армении с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе и вокруг него.

Пресс-секретарь президента Турции заявил, что атаки Армении на мирных жителей Азербайджана нарушают международное право и неприемлемы. Он также отметил, что международное сообщество должно предпринять конкретные шаги для обеспечения территориальной целостности Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.