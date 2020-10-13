Еще одна компания приостановила испытания лекарства от COVID-19
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания препарата против коронавируса, сообщает Reuters.
Отмечается, что компания занимается разработкой сыворотки на основе антител - аналога препарата Regeneron, который давали президенту США Дональду Трампу во время лечения.
"Независимый совет по мониторингу данных из предосторожности рекомендовал объявить паузу в наборе добровольцев", - заявила представитель компании Молли Маккалли, отметив, что таким образом компания заботится об участниках исследования, пишет украинское издание Корреспондент.net.
"Lilly поддерживает решение независимого совета, принятое в целях заботы о безопасности пациентов-участников исследования", - подчеркнула представитель компании.
Ранее американская компания Johnson&Johnson заявила о приостановлении испытаний вакцины против COVID-19. Причиной такого решения стало "необъяснимое заболевание в участника испытаний".