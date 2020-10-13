Армения попыталась нанести удары СКАДом по Гяндже, Мингячевиру и другим городам Азербайджана

14 октября около 01:00 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана зоне были размещены на стартовой позиции несколько оперативно-тактических баллистических ракетных комплексов. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что ракетные комплексы в этом районе были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана.

Азербайджанская армия приняла превентивные меры, чтобы не допустить повторения еще одного военного преступления, подобного совершенному Арменией в Гяндже 11 октября, и предотвратить ракетное нападение. В результате приведенные в состояние готовности к пуску оперативно-тактические ракетные комплексы были обезврежены как легитимная военная цель.

Минобороны Азербайджана заявляет, что вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом режиме Армении.