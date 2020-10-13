Помощник президента об уничтожении баллистических ракет Армении

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили готовые к пуску баллистические ракеты Армении, написал на своей странице в Twitter помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Отметим, что некоторое время назад Министерство обороны Азербайджана сообщило, что со стороны Армении в приграничной с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана зоне были размещены на стартовой позиции несколько оперативно-тактических баллистических ракетных комплексов, которые были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана. С целью предотвратить повторения еще одного военного преступления, подобного тому, что было совершено Арменией в Гяндже 11 октября, приведенные в состояние готовности к пуску оперативно-тактические ракетные комплексы были обезврежены как легитимная военная цель.

«Вооруженные силы Азербайджана уничтожили готовые к пуску баллистические ракеты Армении. Армения намеревалась ударить этими ракетами по гражданскому населению и инфраструктуре в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана», - отметил помощник президента.