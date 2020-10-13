Заявление Общества онкологов Азербайджана

В заявлении говорится, что после прихода к власти режима Пашиняна безрезультатные мирные переговоры, которые продолжались почти 30 лет, зашли в тупик. Воспользовавшись этим, оккупационный режим стал ставить перед Азербайджаном неприемлемые условия и делать опасные заявления. Продвигая лозунг « Карабах — это Армения и точка» и усиливая его концепцией «новой войны за новые территории», Пашинян фактически сделал переговорный процесс бессмысленным и вынудил Азербайджан пойти на войну.

В заявлении мировое медицинское сообщество и онкологические структуры были проинформированы о 27-летней оккупационной политике Армении, ее коварной политике, которая представляет собой постоянную угрозу миру и безопасности в регионе, попытках некоторых международных организаций подходить к Азербайджану с двойными стандартами и нынешней военно-политической ситуации в нашей стране.

Председатель Общества онкологов Азербайджана академик Джамиль Алиев выступил с заявлением для мировых онкологических исследовательских центров, международных ассоциаций здравоохранения и медицинского сообщества о мерах, принимаемых для предотвращения военных провокаций Армении против Азербайджана и сложившейся ситуации.

«27 сентября 2020 года Вооруженные силы Республики Армения начали широкомасштабные боевые действия против Азербайджанской Республики вдоль линии соприкосновения, интенсивно обстреливая позиции Вооруженных сил Азербайджана, а также населенные пункты. Вооруженные силы Азербайджана, исходя из права на самооборону и международные гуманитарные нормы, приняли решение о проведении контрнаступательных операций против оккупационных сил Армении в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

С того дня в Гяндже, Мингячевире, Физули, Евлахе, Геранбое, Нафталане, Билясуваре, Тертере, Агджабеди, Барде, Хызы и других населенных пунктах, расположенных в 50-250 километрах от линии соприкосновения, погиб 41 мирный житель, ранены более 207 гражданских лиц. Кроме того, были разрушены или серьезно пострадали 1185 жилых домов, 57 многоквартирных жилых домов и 148 гражданских объектов. Армянские вооруженные силы также атаковали частную собственность, водохранилище и электростанцию в Мингячевире, трубопроводы, по которым идет сырая нефть и природный газ из Каспийского моря в Европу (трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский трубопровод), здание областного суда, школы, детские сады, рынки и магазины в Тертерском регионе. 11 октября армянскими вооруженными силами тяжёлому обстрелу был подвергнут город Гянджа, и в результате ракетного обстрела многоэтажных зданий в центре города погибли 10 мирных жителей, в том числе пять женщин, 35 человек были ранены, а также более десяти многоэтажных зданий и более сотни объектов различного назначения получили значительный ущерб.

За нынешним армяно-азербайджанским вооруженным конфликтом стоит армянская политика - ее незаконная оккупация международно признанного и исторически азербайджанского Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов.

Следует отметить, что все международные дипломатические усилия, в том числе переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию вооруженного конфликта, до сих пор терпели неудачу из-за неконструктивного подхода правительства и руководства Армении.

Правительство Армении категорически отказывается выполнять резолюции 822, 853, 874, 884 Совета Безопасности ООН от 1993 года и ряд резолюций ведущих международных организаций, таких как Движение Неприсоединения, Совет Европы и Европейский союз, в которых Нагорный Карабах и прилегающие районы признаются неотъемлемой частью Азербайджана, и в которых отмечено, что вооруженные силы Армении немедленно, полностью и безоговорочно должны уйти с оккупированных азербайджанских территорий.

Правящие круги Армении не хотят признавать право Азербайджана на освобождение своих земель, привлекают в зону конфликта большое количество наемников и пытаются расширить географию конфликта с помощью лжи и лицемерия.

В заявлении указывается, что защита неприкосновенности границ Азербайджанской Республики от внешних угроз и обеспечение прав и свобод каждого человека, находящегося на ее территории, находится в соответствии со всеми обязательствами по международному праву, включая Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. Правительство Азербайджана всегда заявляло, что оно придерживается основного принципа международного гуманитарного права, согласно которому вооруженные силы должны различать бойцов от гражданских лиц, военные объекты от гражданских объектов. Кроме того, Вооруженные силы Азербайджана всегда подтверждали и будут придерживаться абсолютного запрета на нападения на мирных жителей или нападения, которое могло бы привести к повреждению гражданского имущества.

Мы также, как и все медицинское сообщество Азербайджана, поддерживаем усилия правительства Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности и обеспечению возвращения всех вынужденных переселенцев в свои дома.

Мы надеемся, что вы также возвысите свой голос за освобождение оккупированных территорий, возвращение сотен тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также за предотвращение незаконных попыток со стороны Армении, которая не соблюдает никаких законов войны.

Общество онкологов Азербайджана призывает все аналогичные медицинские учреждения, государственные и коммерческие структуры, а также медицинское сообщество поддержать наши многосторонние усилия по укреплению верховенства закона, защите прав человека и основных свобод, и поддержать справедливую борьбу Азербайджана!» - говорится в заявлении.