В Афганистане столкнулись два вертолета: погибли 15 человек

В Афганистане по меньшей мере 15 человек погибли при столкновении двух военных вертолетов в южной провинции Гильменд. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Указано, что крушение произошло после того, как вертолеты высадили бойцов спецназа и приняли на борт раненых сотрудников служб безопасности.

Ранее в Афганистане был сбит ракетой вертолет Ми-8, принадлежащий молдавской авиакомпании. Ранения получили афганские военные и члены экипажа – граждане Украины.