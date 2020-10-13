Коронавирус толкает вверх цену золота

Котировки золота растут в рамках коррекции после предыдущего снижения и на новостях о приостановке испытаний вакцины от коронавируса компанией Johnson & Johnson, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на утро среды цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,19%, или на 3,55 доллара — до 1898,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,38% — до 24,21 доллара за унцию.

Во вторник золото подешевело на 1,7% на фоне роста рисковых настроений на мировых рынках в свете сохранения надежд на принятие нового пакета поддержки экономики США.

Помимо фактора коррекции, поддержку ценам на золото в среду также оказывают новости от американской компании Johnson & Johnson. Компания приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца. Компания надеется в ближайшие дни выяснить, сможет ли она возобновить испытания.