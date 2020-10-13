Коронавирус в Грузии и Армении: новые рекорды

В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 58 624, сообщил сегодня Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

За прошедшие сутки выявлено 1 058 новых случаев заражения. От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 039 человек (плюс 7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 311 (3 новых случая за минувшие сутки). Число излечившихся от инфекции составляет 46 713.

В Грузии число выявленных новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 680. Это абсолютный рекорд суточного прироста в Грузии с начала пандемии. Ранее эта цифра не привышала 600, пишет Sputnik Грузия. По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 13 521. С начала пандемии вылечились 7 159 пациентов. Скончались - 107 (плюс семь за сутки).