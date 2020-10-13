Обстрел Тертера: ранены чиновники и сельские жители
В результате обстрела населенных пунктов Тертерского района армянскими вооруженными силами ранены шестеро гражданских лиц, сообщают местные СМИ.
В результате артиллерийского обстрела территории района со стороны ВС Армении ранены четыре сельских жителя.
Территориальные представители сел Дюярли и Алескерли ИВ Тертерского района - Зейналов Рамиз Сурхай оглу и Ахмедов Кямран Велияддин оглу, которые пытались оказать помощь раненым, также получили тяжелые ранения.
Все раненые госпитализированы.