Шойгу позвонил Закиру Гасанову и Тонояну

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал министров обороны Азербайджана и Армении Закира Гасанова и Давида Тонояна к выполнению в полном объеме обязательств соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого в Москве. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, передает ТАСС.

По данным Минобороны РФ, Шойгу провел переговоры по телефону с главами двух оборонных ведомств.

"В ходе переговоров министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября", - сказали в министерстве.

В результате состоявшихся по инициативе российской стороны в Москве консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.