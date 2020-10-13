Минобороны Азербайджана: все легитимные цели противника будут уничтожены

«Министерство обороны Армении признало, что уничтоженные огнем оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) стояли на боевом дежурстве на не имеющей гражданских объектов и инфраструктуры территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана и были в состоянии готовности к применению». Об этом говорится в зявлении Минобороны Азербайджана.

В сообщении ведомства отмечается, что «эти ОТРК были нацелены на гражданские объекты и инфраструктуру на территории Азербайджана. Утверждения минобороны Армении о том, что населенные пункты Азербайджана не были обстреляны с территории Армении, является явной ложью».

Неоспоримый факт, что Гянджа, Мингячевир и другие населенные пункты Азербайджана подверглись обстрелу с территории Армении, подчеркивает военное ведомство Азербайджана.

«У Азербайджана нет никаких военных целей и интересов на территории Армении. Напротив, Армения, открывая огонь со своей территории по населенным пунктам Азербайджана, сознательно пытается расширить географию конфликта. Заявляем, что в целях обеспечения безопасности своего гражданского населения и населенных пунктов Азербайджан и впредь оставляет за собой право нейтрализовать легитимные военные цели», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.