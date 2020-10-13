В Госдуме заявили: Турцию нельзя исключать из переговоров по Карабаху
Турцию нельзя исключать из переговорного процесса по Нагорному Карабаху, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Турция и до этого была участником ряда встреч по Карабаху, которые были в 1990-х годах, я думаю, что, с одной стороны, Турция сегодня как бы напрягает обстановку, с другой стороны, ее нельзя исключать как участника переговорного процесса...", - сказал российский депутат РИА Новости.