Ильхам Алиев: «У Армении были совсем другие планы»

«У Армении были совсем другие планы. Они считали, что, используя это перемирие, смогут как-то уменьшить свое военное поражение, смогут выиграть время и мобилизовать новые силы», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу Haber Türk, рассказав о соглашении о гуманитарном перемирии, достигнутом в Москве 10 октября, сообщает АзТВ.

«Однако они ошиблись. Я говорил, что если Армения не покажет позитивного подхода, то будет сожалеть об этом, и я был абсолютно прав», - подчеркнул президент Ильхам Алиев.