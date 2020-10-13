Ильхам Алиев: «Мы улучшим благосостояние армян Карабаха»

«Что касается периода после достижения мира, то наша позиция осталась неизменной. Наша позиция опирается и на историческую справедливость, и на международное право, и на имеющийся в мире положительный опыт. То есть на первом этапе армянские вооруженные силы выводятся из оккупированных районов, что в принципе уже определено Минской группой - 5 районов, затем 2 района», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу Haber Türk, сообщает АзТВ.

Глава государства подчеркнул, что позиции Азербайджана остались неизменны и в отношении проживающих в Нагорном Карабахе армян.

«Азербайджан – многонациональное государство. В различных регионах Азербайджана, в первую очередь в Баку живут тысячи армян, и они являются нашими гражданами. В нашей стране живут много наций, и это увеличивает силу нашей страны. Поэтому пусть армяне Нагорного Карабаха не беспокоятся. После того, как мы спасем их от криминальной хунты, они будут жить лучше, в более безопасных условиях и увеличится их благосостояние, потому что сейчас там царит нищета. Мы сделаем инвестиции туда, мы выполним там социальные программы, у нас будут программы по открытию рабочих мест. Все это станет новым этапом для проживающих там армян и азербайджанцев, которые туда вернутся», - сказал Ильхам Алиев.