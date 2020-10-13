Владельцы парников возвращают долги за газ

В «Азеригаз» отметили, что вносят вклад в развитие предпринимательства в стране и создаются все условия для оплаты долгов, возникших в период пандемии. В частности, был составлен «Согласованный протокол» который создает возможность погашения долгов за предыдущий сезон по частям. Количество предпринимателей, обращающихся за этим взаимным соглашением, растет с каждым днем.

Владельцы парников проводят оплату долгов за газ перед началом очередного отопительного сезона. Об этом haqqin.az сообщили в ПО «Азеригаз».

В сообщении говорится, что, по информации на первое октября, только в Шамкирском региональном газово-эксплуатационном управлении удалось обеспечить выплаты 800 тысяч манатов из 9 миллионов манатов накопившихся долгов. Стоит отметить, что именно здесь наблюдались самые проблемные случаи с выплатой долгов.

Учитывая, что обращение о возврате долгов было сделано примерно месяц назад, возврат 800 тысяч манатов в «Азеригаз» считают нормальным показателем. Тем более что некоторые производители полностью выплатили свои долги в 248 000 и 213 тысяч манатов, а другие частично - 98 000, 58 000, 95 000 манатов. Оставшуюся часть долгов они обязались оплатить частично до 1 декабря. Подача газа в парниковые хозяйства осуществляется в полном объеме.

В ПО «Азеригаз» отметили, что в настоящее время оплата использованного парниками газа по всей стране составляет 89%. При этом в Баку (227 хозяйств) этот показатель составляет 94,56%, в Шамкире (210 хозяйств) 73,9%, в Сальяне (254 хозяйств) 92,7%.