Ильхам Алиев: «Утром мне доложили об успехах Азербайджанской армии»

«Эта грязная политика Армении понятна. Потому, проигрывая каждый раз на поле боя, они и предпринимают такие грязные действия. Для них обычное дело проявлять жестокость по отношению к гражданским лицам, мирному населению. Азербайджанский народ видел это на примере Ходжалинского геноцида». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу Haber Türk, сообщает АзТВ.

«В этот раз Азербайджанская армия провела успешную операцию по всей линии фронта и освободила от оккупации несколько городов и сел. Операция по освобождению земель от оккупации успешно продолжается. По доложенной мне сегодня утром информации, Азербайджанская армия добилась еще больших успехов в этом направлении. В нужное время будут сделаны заявления по этому вопросу», - сказал президент.