Ильхам Алиев о перспективе ввода миротворческих сил в Карабах

«Отправка миротворцев в регион должна осуществляться с согласия двух стран – Армении и Азербайджана. Все должны понимать, что когда говорят об отправке миротворцев, то речь идет об азербайджанских землях. Без нашего согласия ни одна страна не может послать на наши земли миротворцев. Это недопустимо и противоречит международному праву». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу Haber Türk, сообщает АзТВ.

«Такие желания могут быть. Я не исключаю этого. Но все вопросы должны решаться за столом. Должен также сказать, что в являющихся предметом обсуждения базовых принципах отправка миротворцев подразумевается на самом последнем этапе. То есть в первую очередь должны быть решены вопросы, о которых я уже говорил: освобождение земель, возвращение беженцев, вопросы коммуникации, открытие границ, торговля. После этого не исключен ввод миротворцев», - сказал президент.