Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, 15 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 12-15, днем 21-23 градуса тепла, в Баку ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 45-50%.

14 октября в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 12-17, днем 21-26, в горах ночью 3-8, днем 15-20 градусов тепла.

15 октября на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.