Уничтожен беспилотник армянской армии фото
Сегодня днем в направлении Физулинского района подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен БПЛА вооруженных сил Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
Сегодня днем в направлении Физулинского района подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен БПЛА вооруженных сил Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
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