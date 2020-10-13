Уничтожен беспилотник армянской армии фото

Сегодня днем в направлении Физулинского района подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен БПЛА вооруженных сил Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

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