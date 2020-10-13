Лидер карабахских сепаратистов: «Азербайджану удалось проникнуть вглубь Карабаха»
Главарь карабахских сепаратистов Араик Арутюнян был вынужден признать, что и после 10 октября Азербайджанская армия продвинулась на линии фронта и освободила новые территории, сообщают армянские СМИ.
В своем видеообращении Арутюнян заявил, что после соглашения в Москве начались еще более ожесточенные боевые операции.
«На каких-то участках противнику удалось вклиниться в линию фронта и продвинуться вглубь», - отметил он.