Норвежцы получат вакцину от COVID-19 бесплатно

Указано, что Норвегия, которая является частью единого европейского рынка, но не является членом Евросоюза, получит доступ к вакцинам, которые ЕС приобретет путем соглашений, заключенных с фармацевтическими компаниями.

Правительство Норвегии бесплатно будет предоставлять вакцину против коронавируса COVID-19 своим гражданам. Это станет частью национальной программы вакцинации в стране, сообщает Reuters.

"Мы хотим, чтобы как можно больше людей получили возможность иметь безопасную и эффективную вакцину. Вот почему вакцинация будет бесплатной", – отметила глава правительства Норвегии Эрна Солберг.

Также отмечается, что Швеция, государство-член ЕС и сосед Норвегии, закупит больше вакцин, чем нужно, а потом продаст излишек Норвегии.

По последним данным, в Норвегии выявлено 15 793 случая коронавируса. Выздоровели около 12 тысяч пациентов, скончались – 277 человек. За последние 14 дней в Норвегии самый низкий уровень заражения в Европе.