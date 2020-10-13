В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 369 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщили в среду в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 102 пациента больниц вылечились и были выписаны домой.

Четверо пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 42 750 случаев инфицирования коронавирусом, из них 39 570 человек вылечились, 616 человек умерли. Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 2 564 человек.