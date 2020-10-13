Ильхам Алиев: «Нам нужен график вывода войск»

"График не был представлен, и мы не сильно настаивали, потому что в московском заявлении были обеспечены пункты, отвечающие нашим интересам. Должен также сказать, что причиной затягивания московских обсуждений было то, что в заявление должны были быть включены недопустимые для нас некоторые пункты. Мы не были в курсе этого". Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу Haber Türk.

«Когда наш министр иностранных дел отправился в Москву и уже сел за стол переговоров, обоим министрам были представлены предложения. Естественно, со мной была налажена связь, и мы постоянно находились на связи. Я озвучил наши условия, и вне этих условий невозможно было никакое соглашение.

Поэтому, учитывая ситуацию, мы немного смягчили нашу позицию в связи с графиком. Но это не означает, что графика не будет. Он будет. Но когда? В рамках процесса обсуждений. В том заявлении указывалось, что обсуждения возобновляются на основе базовых принципов, то есть Мадридских принципов, которые подразумевают возвращение Азербайджану наших оккупированных земель. В то же время формат переговоров остается неизменным.

То есть переговоры будут проводиться между Азербайджаном и Арменией. Участие какого-либо представителя сепаратистской «Нагорно-карабахской республики» в этих переговорах не является предметом обсуждения. Это удовлетворило нас. Наши ожидания состояли из того, чтобы немедленно начались переговоры, в рамках которых нам бы был представлен график. Этот график должен удовлетворять нас. То есть это не может быть долгосрочный процесс. Мы ждали 30 лет. Терпение азербайджанского народа закончилось. Если переговоры возобновятся, уверен, что этот график будет представлен нам. Но нарушение Арменией этого соглашения показывает, что они просто хотят выиграть время и продолжить свою атаку на Азербайджан», - сказал президент.