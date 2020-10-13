Эрдоган: Азербайджан всего лишь требует возвращения оккупированных территорий
Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и "вернуть территории" Азербайджану, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Азербайджан всего лишь требует возвращения оккупированных территорий, но Минская группа, в частности США, Франция и Россия, затягивает процесс. Все, что Минская группа должна сделать, так это сейчас же завершить переговоры и отдать территории их владельцу", - заявил глава турецкого государства во время выступления в парламенте.